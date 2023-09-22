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Сегодня, 12:53

4 бойца не сделали вес перед турниром RCC Intro 28

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Четыре бойца превысили лимит своих весовых категорий перед турниром RCC Intro 28 в Екатеринбурге.

Асылжан Бакытжанулы показал на весах 94,9 кг при лимите 93 кг, он получил штраф 20 процентов от гонорара в пользу Владимира Селиверстова. Похожая ситуация произошла в парах Халим Назрулоев — Марсело Гуарилья и Гор Халатян — Суфармамад Ахмадов. Марсело Гуарилья и Суфармамад Ахмедов получат штрафы 20 процентов от гонорара в пользу соперников.

Еще один штраф — в паре Сергей Шумаев vs Пурширмухаммад Мухаммадреза. Бойцы договорились о поединке в промежуточном весе 125 кг, но иранец вышел за лимит, поэтому отдаст 10 процентов гонорара сопернику.

RCC Intro 28 пройдет 23 сентября на арене Академии единоборств РМК. Главным поединком станет противостояние Асылжана Бакытжанулы и Владимира Селиверстова. В прямом эфире турнир покажет телеканал UDAR.

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