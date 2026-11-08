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«Не понимаю, как мальчику можно разрешить покрасить волосы». Олег Попов — один из лучших тяжей России

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Олег Попов.
Фото соцсети
Говорим про нефоров, пранкеров, О'Мэлли, шраме, ММА на голых кулаках, дорожных конфликтах.

14 ноября на турнире PFL в Дубае Вадим Немков будет защищать титул чемпиона в тяжелом весе против Сергея Билостенного. Немков и Билостенный несколько раз проходили вместе сборы, хорошо общаются, но так уж вышло, что в PFL больно много хороших русских тяжей, так что пересечение Немкова с одним из них было неизбежным.

Причем сначала Вадиму предложили в соперники другого нашего бойца — Олега Попова (23-2), победителя последнего Гран-при тяжеловесов PFL. И тут Немков от боя отказался, поскольку Попов не просто тот человек, с кем он тренировался, Попов — его друг и одноклубник. Олег тоже выступит 14 ноября в Дубае, его соперником станет непобежденный перс — Пуя Рахмани (6-0). Несогласный с иранскими властями Рахмани живет в ОАЭ, так что биться будет фактически дома.

Немков и Попов готовились вместе, в том числе на среднегорье, в Кисловодске, на базе «Юг-Спорт», куда мы заехали на пару дней. Большое интервью с Олегом, спикером прямым, откровенным, мы уже записывали — весной 2023-го. Теперь же поговорили о Рахмани и затронули некоторые другие темы: бои со звездами ММА по АРБ, дорожные конфликты, нефоры и пранкеры.

Фото соцсети

«Когда иранские фанаты написывали, я им: «Ваш Рахмани представляет ОАЭ, с кем у вас недопонимание»

«Рахмани внешне ярко выглядит — зубы, татухи. Борода? Борода-то ладно, ее сбрить можно! Что на нем набито, до конца не разобрался, не буду же я рассматривать его части тела. Просто вызывающая внешность. И ведет он себя так. Но сейчас бойцы должны уметь себя пиарить, медийность себе придавать. И у него это хорошо получается. Плюс он ярко выраженный борец, непобежденный. Мы с ним уже виделись — на ACBJJ (в Москве в начале июля этого года. — Прим. «СЭ»), в гостинице. Взглядами встретились, поздоровались, и я его в клинч взял: «Ух ты, какой сильный!» Так что мы друг друга уже прощупали.

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Рахмани разозолил мой пост? (Попов написал в соцсетях: «Рахмани, эта лысая бородатая собака начала лаять. Скоро будет скулить». — Прим. «СЭ»). Может, это и хорошо. Не каждый может справиться со своими злостью и агрессией. Посмотрите, на всех взвешиваниях он улыбается, после побед жмет руку, а потом все равно говорит что-то плохое о сопернике. Раз так, то я решил изначально выбрать позицию агрессора. Толкаться на взвешивании не собираюсь, не люблю такое, но и улыбаться ему не буду. Руку пожму, так как он грань не переходил, но улыбаться не буду. Он со всеми братается, обнимается на взвешиваниях — этого я постараюсь избежать.

С чем ассоциируется Иран? Далеко. Вечные войны у них, вечные усобицы, постоянно что-то такое происходит. Он иранец, а живет в Дубае. А с Дубаем как у них? Когда мне его фанаты написывали, я им: «Куда вы лезете? Ваш человек представляет другую страну, дерется за тех, с кем у вас недопонимание».

«Откуда шрам на щеке? Не помню... Про такое нельзя рассказывать, посадят!»

«Сейчас есть формат — ММА на голых кулаках, там бы я выступил. По кулачке — нет, зачем мне это надо, морда — она одна. А в ММА, если пропустил, можно спастись в клинче. Это как улица, а я рос на улице. Мне это ближе, чем обычные ММА. На улице я дрался постоянно, к сожалению. Родом я из национальной республики, и были те, кому не нравился мой разрез глаз, внешность, многие конфликты были межнациональными. Но сейчас у нас такого уже нет, сейчас все живут дружно. Почти все мои друзья — из конфликтов. Это молодость. С половиной тех, с кем дрался, я по сей день общаюсь.

Откуда шрам на щеке? Не помню, по молодости было (улыбается). Так получилось, порезался, случайно... Такое нельзя рассказывать на камеру — посадят... Шучу! Так получилось, да. Шрам не шили, поэтому он такой безобразный».

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«Перед боем с Мурзакановым сломал руку. Он сказал: «Давай тогда аккуратно поработаем»

«Путь в единоборствах у меня начался из-за армии. В строю не захотел стоять. То есть я всю жизнь боролся, грубо говоря. И все. Потом пришел в армию на срочную службу. Я понял, что с утра до вечера стоять, маршировать — это немного не то. Там набирали на бригадные соревнования по армейскому рукопашному бою. Я просто согласился, все, выступил, выиграл бригаду. И вот как-то так. На срочной службе я большую часть службы форму не надевал от слова «вообще». На контракт пришел — все то же самое. Я уже знал все эти тонкости, хитрости — что можно выступать. Все, сразу соответственно на всех соревнованиях начал выступать.

Да, у меня был бой с Серегой Билостенным по армейке, году в 17-18-м. Я по очкам выиграл. Ну, я понимал, что он ярко выраженный ударник. Он тогда все бои просто с явным преимуществом выигрывал, просто выносил всех в стойке. А я в основном перебарывал, добивал — вот такое. Ну и, соответственно, мы сошлись. Я не помню, то ли в полуфинале, то ли в финале. Было сложно. С ним по армейке сложно... И это тогда было. А сейчас он еще поднабрал физуху. Думаю, сейчас было бы еще сложнее. В чем сложность? Его серийность, он серийно бьет. Для армейки, для этого шлема ты толком не защищаешься от него... А это же все оценка. Оценивают же это все. Поэтому сложно. Ну, я понимал, что с ним делать. Надо было дергать, он ждал борьбы. И при первом только сближении... Я в основном кидал оверхенды и заходил в клинч. Фактически всю схватку так я и выиграл. Это был год 17-18-й.

Мурзаканов? С ним тоже был бой. Я в первом бою на ЮВО, Южный военный округ, сломал руку. Дошел до финала. С одной рукой. А финал на следующий день. На следующий день соответственно я — гипс, зафиксировал травму, пришел на финал. Снял гипс, у меня вот такая рука, надеваю перчатки, все.

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Он ко мне подходит... Мы незнакомы были... Он такой душевный парень... Подошел, говорит: «Зачем тебе это надо?» Я говорю: «У нас командное место, то есть, если я сейчас снимусь, это больше штрафных баллов команде, соответственно, командное место... Мы можем отлететь, откатиться назад». Он говорит: «Я тебя понял, давай тогда аккуратно поработаем. Ну как с тобой работать, с поломанной рукой?»

Все, и вот он меня по очкам поразбил, то есть не досрочно, ничего. Короче, так поработали. Ну, он сам подошел и говорит: «Как ты будешь драться? У тебя рука». Такое человеческое качество на самом деле».

С Вадимом Немковым у меня был бой на вооруженке в 2015-м — когда я только пришел в армейку. В строю я еще стоял. Мы с ним вышли... Я дошел до финала. Мы с ним в финале, по-моему, дрались. Мне сразу сказали: «Ты можешь с ним не выходить на финал, он все бои выиграл досрочно». Вадим выиграл по очкам. Он все бои досрочно выиграл, кроме меня! Со мной устал!»

Фото PFL

«Водитель КАМАЗа меня чуть в бетонное ограждение не вмял. Дал ему в кукушку, испугался за детей»

«У меня постоянно почему-то конфликты. Особенно на дорогах. Крайний раз камазист меня чуть не смял... Я с малыми был в Краснодаре. Ремонт дороги. У меня главная дорога. Поток едет. КАМАЗ этот стоял-стоял. И, видимо, ему надоело стоять. Он не сигналил, он не моргал. Я уже завершал маневр, и тут он начал ехать — и в бетонное ограждение чуть меня не вмял. Я затормозил, он прямо перед носом у меня проехал. Я разозлился, догнал его, остановил. Вышел, говорю ему: «Выходи!». Он: «Нет». Я на КАМАЗ залез и прямо туда, в окошко, чтоб он не выглядывал, дал ему в кукушку. Считаю, я прав — я испугался, у меня дети в машине, полная машина детей. Кинулся драться из-за того, что испугался за детей. Он: «Извини-извини!» «Так у тебя же «уступи дорогу!» «Так ты бы посигналил, поморгал!» «Извини-извини!»! Из носа [кровь] бежит, футболка порвана, я же его за футболку тянул... Плохо, что мой малой это видел...»

Шон О'Мэлли.
Фото Getty Images

«О'Мэлли дерется хорошо, но он петух и планокур. Какой пример он молодежи подает? Он постоянно с косяком»

«Неформалы на Китай-городе? Я отношусь к этому не очень хорошо. Мужчина должен быть мужчиной. Пацану 14 лет, а он красит волосы, пробивает себе уши, нос, язык, брови, что они там еще делают. Я уже молчу за форму одежды — что там у них. Это же полный... И меня больше всего удивляют не они, они-то молодежь. Это же им дали разрешение на это — покрасить волосы. Как можно мальчику дать покрасить волосы?! Я не понимаю этого. Меня сейчас будут многие осуждать, но мне наплевать на это. Ну, не понимаю я этого (у Попова трое сыновей: 16 лет, 6 лет и 4 года. — Прим. «СЭ»). У нас немного другое детство было, более строгое. Да, кто-то баловался, курил, но тихо, за углом, за три дома от соседнего, а то сосед увидит, возьмет тебя за ухо и домой приведет. [Раньше бухали даже жестче?] Может, и пожестче, но хотя бы не на глазах у взрослых. А сейчас идет молодой — курит, матерится... Я из села, и у нас такого не было.

[Шон О'Мэлли с покрашенными волосами — хороший боец?] Да петух он... Дерется он хорошо, как спортсмен. Но как человек он планокур. Какой пример он подает? Он на всех видео с сигаретой, с косяком. У каждого свои взгляды, интересы. Но ты же медийная личность, на тебя смотрят, на тебя молодежь равняется. А ты такой пример подаешь. Если ты чего-то достиг, если ты медийный какой-то, то должен какие-то грани соблюдать. Ты можешь это все делать, но не на публику же».

Шон О'Мэлли.Чему молодых бойцов учит успех О'Мэлли? Учитесь создавать личный бренд. Лучше — с малых лет

«Пусть пранкеры подходят к тем, кто им точно может навалять. Но они выбирают алкашей и инвалидов»

«Треш-пранкеры? Я вообще этого не понимаю. Молодежь подходит — в очках этих, с камерой — к охраннику в «Магните» или «Пятерочке», начинает ему всякую ерунду говорить, спрашивать, провоцировать. Зачем взрослого человека вообще мучаешь? Подойди к тому, кто тебе точно сможет навалять. Бить он тебя, может, не будет, сейчас законы строгие, но пощечину — чтоб без телесных повреждений — даст. Но я такого ни разу не видел — чтобы они к такому пареньку подошли. Они выбирают тех, кто их или не догонит, или вообще никакого отпора не сможет дать: алкашей, инвалидов или кого-то в этом роде».

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