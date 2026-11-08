«Не понимаю, как мальчику можно разрешить покрасить волосы». Олег Попов — один из лучших тяжей России

Говорим про нефоров, пранкеров, О'Мэлли, шраме, ММА на голых кулаках, дорожных конфликтах.

14 ноября на турнире PFL в Дубае Вадим Немков будет защищать титул чемпиона в тяжелом весе против Сергея Билостенного. Немков и Билостенный несколько раз проходили вместе сборы, хорошо общаются, но так уж вышло, что в PFL больно много хороших русских тяжей, так что пересечение Немкова с одним из них было неизбежным.

Причем сначала Вадиму предложили в соперники другого нашего бойца — Олега Попова (23-2), победителя последнего Гран-при тяжеловесов PFL. И тут Немков от боя отказался, поскольку Попов не просто тот человек, с кем он тренировался, Попов — его друг и одноклубник. Олег тоже выступит 14 ноября в Дубае, его соперником станет непобежденный перс — Пуя Рахмани (6-0). Несогласный с иранскими властями Рахмани живет в ОАЭ, так что биться будет фактически дома.

Немков и Попов готовились вместе, в том числе на среднегорье, в Кисловодске, на базе «Юг-Спорт», куда мы заехали на пару дней. Большое интервью с Олегом, спикером прямым, откровенным, мы уже записывали — весной 2023-го. Теперь же поговорили о Рахмани и затронули некоторые другие темы: бои со звездами ММА по АРБ, дорожные конфликты, нефоры и пранкеры.

Фото соцсети

«Когда иранские фанаты написывали, я им: «Ваш Рахмани представляет ОАЭ, с кем у вас недопонимание»

«Рахмани внешне ярко выглядит — зубы, татухи. Борода? Борода-то ладно, ее сбрить можно! Что на нем набито, до конца не разобрался, не буду же я рассматривать его части тела. Просто вызывающая внешность. И ведет он себя так. Но сейчас бойцы должны уметь себя пиарить, медийность себе придавать. И у него это хорошо получается. Плюс он ярко выраженный борец, непобежденный. Мы с ним уже виделись — на ACBJJ (в Москве в начале июля этого года. — Прим. «СЭ»), в гостинице. Взглядами встретились, поздоровались, и я его в клинч взял: «Ух ты, какой сильный!» Так что мы друг друга уже прощупали.

Рахмани разозолил мой пост? (Попов написал в соцсетях: «Рахмани, эта лысая бородатая собака начала лаять. Скоро будет скулить». — Прим. «СЭ»). Может, это и хорошо. Не каждый может справиться со своими злостью и агрессией. Посмотрите, на всех взвешиваниях он улыбается, после побед жмет руку, а потом все равно говорит что-то плохое о сопернике. Раз так, то я решил изначально выбрать позицию агрессора. Толкаться на взвешивании не собираюсь, не люблю такое, но и улыбаться ему не буду. Руку пожму, так как он грань не переходил, но улыбаться не буду. Он со всеми братается, обнимается на взвешиваниях — этого я постараюсь избежать.

С чем ассоциируется Иран? Далеко. Вечные войны у них, вечные усобицы, постоянно что-то такое происходит. Он иранец, а живет в Дубае. А с Дубаем как у них? Когда мне его фанаты написывали, я им: «Куда вы лезете? Ваш человек представляет другую страну, дерется за тех, с кем у вас недопонимание».

«Откуда шрам на щеке? Не помню... Про такое нельзя рассказывать, посадят!»

«Сейчас есть формат — ММА на голых кулаках, там бы я выступил. По кулачке — нет, зачем мне это надо, морда — она одна. А в ММА, если пропустил, можно спастись в клинче. Это как улица, а я рос на улице. Мне это ближе, чем обычные ММА. На улице я дрался постоянно, к сожалению. Родом я из национальной республики, и были те, кому не нравился мой разрез глаз, внешность, многие конфликты были межнациональными. Но сейчас у нас такого уже нет, сейчас все живут дружно. Почти все мои друзья — из конфликтов. Это молодость. С половиной тех, с кем дрался, я по сей день общаюсь.

Откуда шрам на щеке? Не помню, по молодости было (улыбается). Так получилось, порезался, случайно... Такое нельзя рассказывать на камеру — посадят... Шучу! Так получилось, да. Шрам не шили, поэтому он такой безобразный».

«Перед боем с Мурзакановым сломал руку. Он сказал: «Давай тогда аккуратно поработаем»

«Путь в единоборствах у меня начался из-за армии. В строю не захотел стоять. То есть я всю жизнь боролся, грубо говоря. И все. Потом пришел в армию на срочную службу. Я понял, что с утра до вечера стоять, маршировать — это немного не то. Там набирали на бригадные соревнования по армейскому рукопашному бою. Я просто согласился, все, выступил, выиграл бригаду. И вот как-то так. На срочной службе я большую часть службы форму не надевал от слова «вообще». На контракт пришел — все то же самое. Я уже знал все эти тонкости, хитрости — что можно выступать. Все, сразу соответственно на всех соревнованиях начал выступать.

Да, у меня был бой с Серегой Билостенным по армейке, году в 17-18-м. Я по очкам выиграл. Ну, я понимал, что он ярко выраженный ударник. Он тогда все бои просто с явным преимуществом выигрывал, просто выносил всех в стойке. А я в основном перебарывал, добивал — вот такое. Ну и, соответственно, мы сошлись. Я не помню, то ли в полуфинале, то ли в финале. Было сложно. С ним по армейке сложно... И это тогда было. А сейчас он еще поднабрал физуху. Думаю, сейчас было бы еще сложнее. В чем сложность? Его серийность, он серийно бьет. Для армейки, для этого шлема ты толком не защищаешься от него... А это же все оценка. Оценивают же это все. Поэтому сложно. Ну, я понимал, что с ним делать. Надо было дергать, он ждал борьбы. И при первом только сближении... Я в основном кидал оверхенды и заходил в клинч. Фактически всю схватку так я и выиграл. Это был год 17-18-й.

Мурзаканов? С ним тоже был бой. Я в первом бою на ЮВО, Южный военный округ, сломал руку. Дошел до финала. С одной рукой. А финал на следующий день. На следующий день соответственно я — гипс, зафиксировал травму, пришел на финал. Снял гипс, у меня вот такая рука, надеваю перчатки, все.

Он ко мне подходит... Мы незнакомы были... Он такой душевный парень... Подошел, говорит: «Зачем тебе это надо?» Я говорю: «У нас командное место, то есть, если я сейчас снимусь, это больше штрафных баллов команде, соответственно, командное место... Мы можем отлететь, откатиться назад». Он говорит: «Я тебя понял, давай тогда аккуратно поработаем. Ну как с тобой работать, с поломанной рукой?»

Все, и вот он меня по очкам поразбил, то есть не досрочно, ничего. Короче, так поработали. Ну, он сам подошел и говорит: «Как ты будешь драться? У тебя рука». Такое человеческое качество на самом деле».

С Вадимом Немковым у меня был бой на вооруженке в 2015-м — когда я только пришел в армейку. В строю я еще стоял. Мы с ним вышли... Я дошел до финала. Мы с ним в финале, по-моему, дрались. Мне сразу сказали: «Ты можешь с ним не выходить на финал, он все бои выиграл досрочно». Вадим выиграл по очкам. Он все бои досрочно выиграл, кроме меня! Со мной устал!»

Фото PFL

«Водитель КАМАЗа меня чуть в бетонное ограждение не вмял. Дал ему в кукушку, испугался за детей»

«У меня постоянно почему-то конфликты. Особенно на дорогах. Крайний раз камазист меня чуть не смял... Я с малыми был в Краснодаре. Ремонт дороги. У меня главная дорога. Поток едет. КАМАЗ этот стоял-стоял. И, видимо, ему надоело стоять. Он не сигналил, он не моргал. Я уже завершал маневр, и тут он начал ехать — и в бетонное ограждение чуть меня не вмял. Я затормозил, он прямо перед носом у меня проехал. Я разозлился, догнал его, остановил. Вышел, говорю ему: «Выходи!». Он: «Нет». Я на КАМАЗ залез и прямо туда, в окошко, чтоб он не выглядывал, дал ему в кукушку. Считаю, я прав — я испугался, у меня дети в машине, полная машина детей. Кинулся драться из-за того, что испугался за детей. Он: «Извини-извини!» «Так у тебя же «уступи дорогу!» «Так ты бы посигналил, поморгал!» «Извини-извини!»! Из носа [кровь] бежит, футболка порвана, я же его за футболку тянул... Плохо, что мой малой это видел...»

Шон О'Мэлли. Фото Getty Images

«О'Мэлли дерется хорошо, но он петух и планокур. Какой пример он молодежи подает? Он постоянно с косяком»

«Неформалы на Китай-городе? Я отношусь к этому не очень хорошо. Мужчина должен быть мужчиной. Пацану 14 лет, а он красит волосы, пробивает себе уши, нос, язык, брови, что они там еще делают. Я уже молчу за форму одежды — что там у них. Это же полный... И меня больше всего удивляют не они, они-то молодежь. Это же им дали разрешение на это — покрасить волосы. Как можно мальчику дать покрасить волосы?! Я не понимаю этого. Меня сейчас будут многие осуждать, но мне наплевать на это. Ну, не понимаю я этого (у Попова трое сыновей: 16 лет, 6 лет и 4 года. — Прим. «СЭ»). У нас немного другое детство было, более строгое. Да, кто-то баловался, курил, но тихо, за углом, за три дома от соседнего, а то сосед увидит, возьмет тебя за ухо и домой приведет. [Раньше бухали даже жестче?] Может, и пожестче, но хотя бы не на глазах у взрослых. А сейчас идет молодой — курит, матерится... Я из села, и у нас такого не было.

[Шон О'Мэлли с покрашенными волосами — хороший боец?] Да петух он... Дерется он хорошо, как спортсмен. Но как человек он планокур. Какой пример он подает? Он на всех видео с сигаретой, с косяком. У каждого свои взгляды, интересы. Но ты же медийная личность, на тебя смотрят, на тебя молодежь равняется. А ты такой пример подаешь. Если ты чего-то достиг, если ты медийный какой-то, то должен какие-то грани соблюдать. Ты можешь это все делать, но не на публику же».

«Пусть пранкеры подходят к тем, кто им точно может навалять. Но они выбирают алкашей и инвалидов»

«Треш-пранкеры? Я вообще этого не понимаю. Молодежь подходит — в очках этих, с камерой — к охраннику в «Магните» или «Пятерочке», начинает ему всякую ерунду говорить, спрашивать, провоцировать. Зачем взрослого человека вообще мучаешь? Подойди к тому, кто тебе точно сможет навалять. Бить он тебя, может, не будет, сейчас законы строгие, но пощечину — чтоб без телесных повреждений — даст. Но я такого ни разу не видел — чтобы они к такому пареньку подошли. Они выбирают тех, кто их или не догонит, или вообще никакого отпора не сможет дать: алкашей, инвалидов или кого-то в этом роде».