Молдавский назвал лучшую базу для MMA

Второй номер рейтинга Bellator в тяжелом весе Валентин Молдавский (12-3) заявил, что самбо — это максимально приближенный к MMA вид спорта.

«Изначально я занимался классической борьбой, потом в университете — самбо и дзюдо. В процессе начал выступать по боевому самбо. Это один из видов спорта, который максимально приближен к MMA. Это отличная база для боев.

Хабиб [Нурмагомедов] сказал: «Если бы самбо было легким, оно бы называлось джиу-джитсу»? Ну, джиу-джитсу тоже прекрасный вид спорта, но там у него был конфликт с оппонентом, поэтому он так сказал. Но для боев самбо, конечно, лучше джиу-джитсу, потому что там нет переводов, ударной техники, а в боевом самбо все это есть», — сказал Молдавский на пресс-конференции PFL.

Молдавский подерется с Анте Делия (24-5) 4 апреля в турнире PFL в Сан-Антонио, США.