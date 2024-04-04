Бокс/ММА
PFL
Новости
Календарь Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
PFL

Сегодня, 14:43

Молдавский назвал лучшую базу для MMA

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Второй номер рейтинга Bellator в тяжелом весе Валентин Молдавский (12-3) заявил, что самбо — это максимально приближенный к MMA вид спорта.

«Изначально я занимался классической борьбой, потом в университете — самбо и дзюдо. В процессе начал выступать по боевому самбо. Это один из видов спорта, который максимально приближен к MMA. Это отличная база для боев.

Хабиб [Нурмагомедов] сказал: «Если бы самбо было легким, оно бы называлось джиу-джитсу»? Ну, джиу-джитсу тоже прекрасный вид спорта, но там у него был конфликт с оппонентом, поэтому он так сказал. Но для боев самбо, конечно, лучше джиу-джитсу, потому что там нет переводов, ударной техники, а в боевом самбо все это есть», — сказал Молдавский на пресс-конференции PFL.

Молдавский подерется с Анте Делия (24-5) 4 апреля в турнире PFL в Сан-Антонио, США.

Валентин Молдавский
ММА
0
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Коршков может подписать контракт с «Автомобилистом»
Валентина Гунина назвала фаворитов турнира претендентов в Торонто
Глава МИД Чехии призвал НАТО и ЕС обсудить окончание конфликта на Украине
«Его катание, его руки, бросок... Это безумие!». Американцы восторгаются новым рекордом русского бомбардира «Тампы» Кучерова
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Молдавский рассказал, в чем Немков лучше Нганну
Новости
RSS RSS
Все новости