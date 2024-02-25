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25 февраля, 00:14

Вадим Немков победил бразильца Каппелоззу удушающим приемом во втором раунде

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Вадим Немков.
Фото Global Look Press

Российский боец Вадим Немков одержал победу в поединке с бразильцем Бруно Капеллоззой на турнире PFL vs Bellator Champs, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Немков выиграл удушающим приемом в середине второго раунда. Россиянин провел дебютный поединок в тяжелой весовой категории (до 120 кг).

Теперь счету 31-летнего Немкова 18 побед и 2 поражения в профессиональной карьере в ММА. У 34-летнего Каппелоззы 15 побед и 7 поражений.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира PFL vs Bellator Champs. Главным боем турнира станет поединок Ренана Феррейры и Райана Бейдера.

Ренан Феррейра, Вадим Немков, Райан Бейдер. Немков задушил Каппелоззу во втором раунде, Феррейра — Бейдер. Онлайн-трансляция турнира PFL vs Bellator: Champs

Bellator (Беллатор)
Бруно Каппелозза
Вадим Немков
ММА
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PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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