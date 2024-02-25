Появилось видео удушающего приема Немкова в поединке с Каппелоззой на PFL vs Bellator Champs

Российский боец Вадим Немков одержал победу в поединке с бразильцем Бруно Каппелоззой на турнире PFL vs Bellator Champs, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Немков сделал сопернику удушающий прием в середине второго раунда. Видео победы россиянина опубликовано в Telegram-канале Okko ММА.

31-летний Немков одержал 18-ю победу в профессиональной карьере в ММА при 2 поражениях. Бой с Каппелоззой стал для россиянина дебютным в тяжелом весе.

У 34-летнего Каппелоззы теперь 7 поражений при 15 победах в смешанных единоборствах.