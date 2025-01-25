Турнир PFL Road to Dubai Champions Series 1 (PFL Champions Series 1 — 2025) состоится в Дубае (ОАЭ) в субботу, 25 января. Первое шоу Professional Fighters League в 2025 году примет «Кока-Кола Арена».

В главном бою вечера встретятся россиянин Усман Нурмагомедов и ирландец Пол Хьюз.

Усман Нурмагомедов (26 лет) провел 18 боев в ММА и выиграл каждый из них. Еще один поединок чемпиона Bellator в легком весе признан несостоявшимся из-за положительной допинг-пробы — 7 октября 2023 года с Брентом Примусом на турнире Bealltor 300, который дагестанец выиграл удушением сзади в пятом раунде. В сентябре 2024-го Усман победил соотечественника Александра Шаблия.

Пол Хьюз (27 лет) имеет в своем рекорде 13 побед и одно поражение. В октябре 2024 года Пол взял верх в бою с Антонио Де Карло Макки-младшим.

Начало боя Усмана Нурмагомедова и Пола Хьюза ожидаетя после 23.55 по московскому времени. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира PFL.