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Сегодня, 10:00

Вадим Немков — Тимоти Джонсон: статистика соперников по бою PFL

Вадим Немков и Тимоти Джонсон встретятся на турнире PFL
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Вадим Немков — Тимоти Джонсон.
Фото Global Look Press, «СЭ»

Турнир PFL Road to Dubai Champions Series 1 (PFL Champions Series 1 — 2025) состоится в Дубае (ОАЭ) в субботу, 25 января. Первое шоу Professional Fighters League в 2025 году примет «Кока-Кола Арена».

В соглавном событии вечера проведут бой тяжеловесы — россиянин Вадим Немков и американец Тимоти Джонсон.

Немков (32 года) в профессиональных ММА одержал 18 побед и потерпел два поражения, еще один бой признан несостоявшимся. В феврале 2024 года Вадим победил Бруно Капелоццу в поединке за суперпояс Bellator vs PFL.

Джонсон (39 лет) в профессиональном рекорде имеет 18 побед и 10 поражений. В августе 2024 года Тимоти уступил Денису Гольцову на турнире PFL 7 (2024).

Хабиб и&nbsp;Усман Нурмагомедовы, Вадим Немков и&nbsp;Федор Емельяненко. Бои Усмана Нурмагомедова и Немкова, секунданты Хабиб и Федор Емельяненко: кард турнира PFL и где смотреть трансляцию

Начало поединка Немкова и Джонсона ожидается около 23.30 по московскому времени. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира PFL.

Вадим Немков
Тимоти Джонсон
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