Россиянин Вадим Немков проведет бой с американцем Тимоти Джонсоном на турнире PFL Road to Dubai Champions Series 1 (PFL Champions Series 1 — 2025) в субботу, 25 января. Поединок тяжеловесов станет соглавным событием вечера на «Кока-Кола Арене» в Дубае (ОАЭ) и начнется ориентировочно после 23.30 по московскому времени.

Бои турнира PFL Road to Dubai Champions Series 1 в субботу, 25 января, покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» при наличии подписки на стриминговый ресурс. Начало прямой трансляции в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира PFL Road to Dubai Champions 1. Результаты поединков можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей раздела PFL.