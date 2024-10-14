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ТАСС: Нганну отказался драться с Немковым

Руслан Минаев
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Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну, который выступает в PFL, отказался драться с россиянином Вадимом Немковым, сообщает ТАСС.

«Нганну не знал, что запасным будет Вадим. Как только узнал, то отказался и объяснил это тем, что не готовился под Вадима», — сказал представитель команды россиянина.

Ранее сообщалось, что Немков будет запасным в титульном бою между Нганну и бразильцем Ренаном Феррейрой, который пройдет 19 октября в Саудовской Аравии.

Источник: ТАСС
Вадим Немков
Франсис Нганну
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