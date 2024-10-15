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Фрэнсис Нганну — Ренан Феррейра: дата и время боя PFL

Фрэнсис Нганну подерется с Ренаном Феррейрой 19 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фрэнсис Нганну.
Фото Global Look Press

PFL Super Fights — Battle of the Giants состоится в субботу, 19 октября. Турнир ММА пройдет на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В главном событии ивента сойдутся бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну и победитель регулярного сезона PFL Ренан Феррейра. Поединок в тяжелом весе (до 120,2 кг) между камерунцем и бразильцем ожидается около 1.00 по московскому времени.

В России в прямом эфире смотреть трансляцию боя можно на стриминговой платформе «Okko Спорт».

38-летний Нганну в профессиональной карьере провел 20 боев, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.

На счету 34-летнего Феррейры рекорд в ММА -13 побед, три поражения и три боя признаны несостоявшимися.

Франсис Нганну
ММА
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