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Тактаров — об Александре Емельяненко: «Это племя грязных чушпанов»

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Российский боец Олег Тактаров (17-5) резко высказался в адрес Александра Емельяненко (28-9), подчеркнув, что не подаст ему руки.

«Как говорил наш президент: «Кто обзывается, тот сам так называется». Я этому проституту руки не подам. Конечно, если он будет в болоте тонуть, вытащу, дам пинка и пойду дальше. А так мне не нужны такие друзья. Если человек с грязным ртом что-то вякнул, то подобные вещи можно простить, но не забыть. Это племя грязных чушпанов, не надо на них обращать внимание», — сказал Тактаров «Советскому спорту».

Ранее Тактаров и Емельяненко взаимно друг друга критиковали. Тактаров, в частности, обращал внимание на поведение Александра и его образ жизни вне октагона. Емельяненко, в свою очередь, отвечал на эти замечания также публично и резко.

Источник: Советский спорт
Александр Емельяненко
Олег Тактаров
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