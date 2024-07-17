Тактаров — об Александре Емельяненко: «Это племя грязных чушпанов»

Российский боец Олег Тактаров (17-5) резко высказался в адрес Александра Емельяненко (28-9), подчеркнув, что не подаст ему руки.

«Как говорил наш президент: «Кто обзывается, тот сам так называется». Я этому проституту руки не подам. Конечно, если он будет в болоте тонуть, вытащу, дам пинка и пойду дальше. А так мне не нужны такие друзья. Если человек с грязным ртом что-то вякнул, то подобные вещи можно простить, но не забыть. Это племя грязных чушпанов, не надо на них обращать внимание», — сказал Тактаров «Советскому спорту».

Ранее Тактаров и Емельяненко взаимно друг друга критиковали. Тактаров, в частности, обращал внимание на поведение Александра и его образ жизни вне октагона. Емельяненко, в свою очередь, отвечал на эти замечания также публично и резко.