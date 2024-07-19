Гольцов назвал большой вероятность выхода двух россиян в финал сезона PFL в тяжелом весе

Российский боец ММА Денис Гольцов поделился мнением о своем предстоящем сопернике Тимоти Джонсоне.

«Тимоти Джонсон мне вполне подходит. Я с ним работал, мы стояли в спаррингах, поэтому я понимаю, что он может сделать и чем может удивить. Это большой, тяжелый и сильный парень, который сильно бьет. Вопрос просто, в какой кондиции он будет. Но в целом я готов идти до финала. Считаю вероятность выхода двух россиян в финал очень большой. Она такой и была перед началом турнира», — цитирует Гольцова Vprognoze.ru.

Гольцов и Джонсон встретятся 2 августа на турнире PFL 7 в Нэшвилле в рамках полуфинала Гран-при тяжеловесов. На счету 34-летнего россиянина 34 победы и 8 поражений в ММА.