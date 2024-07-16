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Йоэль Ромеро: «19 октября в Саудовской Аравии я подерусь за пояс с Кори Андерсоном»

Давид Хачатрян
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Экс-боец UFC, а ныне представитель PFL 47-летний Йоэль Ромеро (16-7) рассказал, что он подерется за титул Bellator в полутяжелом весе против 34-летнего Кори Андерсона (17-6).

«19 октября в Саудовской Аравии. Мы будем готовиться к бою за титул чемпиона мира против Кори Андерсона. Андерсон — опытный боец, который уже выступал в UFC. Мы настроены решительно и готовимся к этому бою, чтобы одержать победу и стать чемпионами раз и навсегда», — сказал кубинец на OverDogs Espanol.

Ромеро прошлый бой выиграл у Тиаго Сантоса (22-13) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Бой состоялся 24 февраля на турнире PFL в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Андерсон идет на серии из двух побед. В прошлом бою он одолел Карла Мура (12-3) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 50-45). Бой состоялся 22 марта в Белфасте, Северная Ирландия.

Bellator (Беллатор)
Йоэль Ромеро
Кори Андерсон
UFC
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