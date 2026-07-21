Шамиль Мусаев — Тэд Джин: когда бой PFL

Шамиль Мусаев и Тэд Джин проведут бой на турнире PFL в Вашингтоне 26 июля

Россиянин Шамиль Мусаев и американец Тэд Джин проведут бой в полусреднем весе в главном событии турнира PFL Washington. На кону поединка будет стоять вакантный титул чемпиона PFL. Вечер смешанных единоборств состоится 25 июля по местному времени на арене CareFirst Arena в Вашингтоне (США). По московскому времени турнир пройдет в ночь с 25 на 26 июля.

ММА PFL: Джин — Мусаев

Дата и время боя Шамиль Мусаев — Тэд Джин на турнире PFL

Предварительный кард начнется 26 июля в 02.00 по московскому времени, основной кард — в 05.00 мск. Бой Мусаева и Джина ожидается около 07.00 мск. Точное время выхода спортсменов в клетку будет зависеть от продолжительности предыдущих поединков.

32-летний Мусаев одержал в профессиональных ММА 20 побед, потерпел одно поражение, еще один бой завершил вничью. В предыдущем поединке победитель Гран-при PFL 2024 года уступил Рамазану Курамагомедову единогласным решением судей в титульном бою, который прошел 7 февраля 2026 года в Дубае.

28-летний Джин остается непобежденным: на его счету 11 побед в 11 профессиональных боях. В последнем поединке американец победил Логана Сторли единогласным решением судей и стал победителем турнира PFL в полусреднем весе. Бой состоялся 1 августа 2025 года в Атлантик-Сити.

Прямую онлайн-трансляцию турнира PFL Washington с главным боем Мусаев — Джин покажет сервис Okko. Начало эфира — 26 июля в 02.00 по московскому времени.

Результат боя Мусаев — Джин и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL нашего сайта.

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