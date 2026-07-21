Магомед Умалатов — Эрнесто Родригез: когда бой PFL

Магомед Умалатов и Эрнесто Родригез проведут бой на турнире PFL в Вашингтоне 26 июля

Россиянин Магомед Умалатов и представляющий Кубу Эрнесто Родригез проведут бой в полусреднем весе в соглавном событии турнира PFL Washington. Вечер смешанных единоборств состоится в субботу, 25 июля, по местному времени на арене CareFirst Arena в Вашингтоне (США). По московскому времени турнир пройдет в ночь с 25 на 26 июля.

ММА PFL: Умалатов — Родригес

Дата и время боя Магомед Умалатов — Эрнесто Родригез на турнире PFL

Предварительный кард начнется 26 июля в 02.00 по московскому времени, основной кард — в 05.00 мск. Бой Умалатова и Родригеза ожидается около 06.30 мск. Точное время выхода спортсменов в клетку будет зависеть от продолжительности предыдущих поединков.

34-летний Умалатов одержал в профессиональных ММА 18 побед и потерпел одно поражение. В предыдущем поединке россиянин победил американца Энтони Айви нокаутом в первом раунде. Бой прошел на турнире PFL в Нэшвилле 12 июня 2025 года.

28-летний Родригез имеет в профессиональных ММА 11 побед и одно поражение. В последнем поединке кубинец победил японца Масаюки Кикуири единогласным решением судей на турнире PFL в Питтсбурге 28 марта 2026 года.

Прямую онлайн-трансляцию турнира PFL Washington с боем Умалатов — Родригез покажет сервис Okko. Начало эфира — 26 июля в 02.00 по московскому времени.

Результат боя Умалатов — Родригез и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL нашего сайта.

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