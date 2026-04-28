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28 апреля, 20:00

Сергей Билостенный — Ренан Феррейра: когда бой PFL, где смотреть онлайн трансляцию

Сергей Билостенный и Ренан Феррейра проведут бой на PFL
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Соцсети

Российский боец Сергей Билостенный проведет бой с бразильцем Ренаном Феррейрой в тяжелом весе на турнире PFL Sioux Falls в воскресенье, 3 мая. Вечер ММА пройдет в Су-Фолсе (США) в спортивном комплексе «Сэнфорд Пентагон». Поединок пройдет в главном карде и начнется ориентировочно в 5.30 по московскому времени.

ММА PFL: Феррейра — Билостенный

Отслеживать результаты боя Билостенный — Феррейра и других поединков вечера PFL можно в матч-центре ММА сайта «СЭ».

Билостенному 30 лет. Рекорд бойца на профессиональном уровне — 14 побед и 4 поражения. В предыдущем бою на турнире PFL World Tournament 10 21 августа 2025 года Сергей победил Карла Уильямса техническим нокаутом.

У 36-летнего Феррейры в профессиональных ММА 13 побед, 5 поражений и еще 3 поединка признаны несостояшимися. В предыдущем бою на турнире PFL Lyon 13 декабря 2025 года бразилец уступил сдачей после применения треугольника россиянину Вадиму Немкову.

В прямом эфире турнир PFL Sioux Falls показывает онлайн-платформа Okko, контент доступен при наличии подписки. Трансляция — с 2.00 мск.

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Сергей Билостенный
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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