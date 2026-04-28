Магомед Магомедов — Леандро Иго: когда бой PFL, где смотреть онлайн трансляцию

Магомед Магомедов и Леандро Иго проведут бой на PFL

Российский боец Магомед Магомедов проведет бой с бразильцем Леандро Хиго в легком весе на турнире PFL Sioux Falls в воскресенье, 3 мая. Вечер ММА пройдет в Су-Фолсе (США) в спортивном комплексе «Сэнфорд Пентагон». Поединок пройдет в главном карде и начнется ориентировочно в 5.00 по московскому времени.

ММА PFL: Магомедов — Хиго

Отслеживать результаты боя Магомедов — Хиго и других поединков вечера PFL можно в матч-центре ММА сайта «СЭ».

Магомедову 34 года. Рекорд бойца на профессиональном уровне — 21 победа и 5 поражений. В предыдущем бою на турнире PFL Champions Series 3 3 октября 2025 года Магомед уступил американцу Сержио Петтису нокаутом во втором раунде.

У 37-летнего Хиго в профессиональных ММА 23 победы и 7 поражений. В предыдущем бою на турнире PFL 2 11 апреля 2025 года бразилец уступил раздельным решением судей своему соотечественнику Марсили Алвесу.

В прямом эфире турнир PFL Sioux Falls показывает онлайн-платформа Okko, контент доступен при наличии подписки. Трансляция — с 2.00 мск.