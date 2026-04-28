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28 апреля, 19:00

PFL Су-Фолс: когда турнир, онлайн трансляция турнира, где смотреть

Турнир PFL в Су-Фолсе с главным боем Сторли vs. Зендели пройдет 3 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Турнир по смешанным единоборствам PFL пройдет в ночь на воскресенье, 3 мая. Вечер ММА принимает спортивный комплекс «Сэнфорд Пентагон» в Су-Фолсе (США). Время начала турнира — в 2.00 по московскому времени, основного карда — в 5.00 мск.

Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела PFL на нашем сайте.

Главное событие турнира — бой в полусреднем весе между американцем Логаном Сторли и албанцем Флоримом Зендели. В соглавном бою — противостояние в легком весе между россиянином Гаджи Рабадановым и латвийцем Александром Чижовым.

Трансляция турнира будет доступна на платформе Okko Sport и начнется в 2:00 по московскому времени. Смотреть контент сервиса можно по платной подписке.

Следить за последними новостями PFL, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА.

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Логан Сторли
Флорим Зендели
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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