Сергей Билостенный и Карл Уильямс встретятся на PFL World Tournament 7

Сергей Билостенный (Россия) и Карл Уильямс (Виргинские острова, США) встретятся на турнире PFL World Tournament 7 в ночь на субботу, 28 июня. Турнир пройдет на «T-Mobile Арене» в Лас-Вегасе (США), начало главного карда — в 5.00 по московскому времени.

В прямом эфире бой покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.

Последние новости, расписание и результаты карда вы можете отслеживать в матч-центре ММА и ленте раздела PFL на нашем сайте.

В профессиональном рекорде Билостенного — 13 побед и четыре поражения. Уильямс провел 13 поединков в профессиональных ММА, одержав 10 побед и потерпев три поражения.