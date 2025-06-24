Джордан Ньюмэн из США и Халид Муртазалиев из России встретятся на турнире PFL World Tournament 7 в ночь на субботу, 28 июня. Турнир будет проходить на «T-Mobile Арене» в Лас-Вегасе (США), начало главного карда — в 5.00 по московскому времени.

В прямом эфире турнир покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый сервис.

Джордан Ньюмэн провел семь поединков в профессиональных ММА, одержав победу в каждом из них. Халид Муртазалиев одержал 17 побед и потерпел три поражения.