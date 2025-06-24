Россиянин Олег Попов и бразилец Родриго Насименто встретятся на турнире PFL World Tournament 7 в ночь на субботу, 28 июня. Турнир начнется в 3.00 по московскому времени.

Последние новости, расписание и результаты карда вы можете отслеживать в матч-центре ММА и ленте раздела PFL на нашем сайте.

В прямом эфире турнир покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый сервис.

Попов и Насименто будут драться в полуфинале Гран-при в тяжелом весе. В профессиональном рекорде Попова — 20 побед и два поражения. Насименто одержал 12 побед и потерпел три поражения, еще один бой был признан несостоявшимся.