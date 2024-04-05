Российский тяжеловес ММА Сергей Билостенный проведет 5 апреля поединок против представителя Болгарии Благоя Иванова в предварительном карде турнира PFL 1. Их бой пройдет в Сан-Антонио (Техас, США) на арене Boeing Center. Он начнется около 04.00 по московскому времени.

Посмотреть в прямом эфире видеотрансляцию противостояния Иванов — Билостенный можно будет по платной подписке в онлайн-кинотеатре Окко. На сайте «СЭ» также доступна текстовая онлайн-трансляция вечера смешанных единоборств PFL 1.

У 37-летнего Иванова за всю карьеру в ММА — 19 побед, шесть поражений и один бой был признан несостоявшимся. На счету 28-летнего Билостенного — 11 побед и три поражения.

Ознакомиться с полным кардом турнира PFL 1 в Техасе можно по ссылке на наш материал.