Турнир PFL 1 пройдет в ночь с 4 на 5 апреля в Сан-Антонио, США, на стадионе Boeing Center. Начало трансляции запланировано на 5 апреля в 1.30 по московскому времени.

В главном событии турнира Анте Делия встретится с Валентином Молдавским. В карде пройдет еще три поединка с участием россиян: Денис Гольцов сразится с Линтоном Васселлом, Сергей Билостенный подерется с Благоем Ивановым, а Олег Попов сойдется со Стивом Моури.

Всего в карде турнира ПФЛ против Bellator значатся 12 боев, 4 из них — в основном.

Основной кард

Анте Делия (Хорватия) — Валентин Молдавский (Россия)

Денис Гольцов (Россия) — Линтон Васселл (США)

Лиз Кармуш (США) — Джулиана Веласкес (Бразилия)

Дакота Дитчева (Англия) — Лиза Маулдин (США)

Предварительный кард

Благой Иванов (Болгария) — Сергей Билостенный (Россия)

Таила Сантос (Бразилия) — Илара Джоанне (Бразилия)

Дэниел Джеймс (США) — Марсело Голм (Бразилия)

Стив Моури (США) — Олег Попов (Россия)

Кэна Ватанабе (Япония) — Шэнна Янг (США)

Челси Хэкетт (Австралия) — Джена Бишоп (США)

Лукас Бреннан (США) — Димитр Иви (США)

Брюс Мередит (США) — Тай Калиста (США)

Официальная трансляция всех поединков PFL 1 в России пройдет в онлайн-кинотеатре Okko. На сайте «СЭ» будет доступна текстовая онлайн-трансляция.

Основная информация о турнире доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».