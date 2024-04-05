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Олег Попов — Стив Моури: смотреть трансляцию боя PFL 1

Олег Попов и Стив Моури подерутся на турнире PFL 1 5 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Американский боец ММА Стив Моури.
Стив Моури.
Фото Global Look Press

Американский боец ММА тяжелого веса Стив Моури проведет поединок против россиянина Олега Попова в предварительном карде турнира PFL 1 в Сан-Антонио (США) 5 апреля. Их бой на стадионе Boeing Center начнется примерно в 03.00 по московскому времени.

Видеотрансляция поединка Олег Попов — Стив Моури в России пройдет в онлайн-кинотеатре Okko для всех зрителей с подпиской. На сайте «СЭ» будет доступна текстовая онлайн-трансляция.

На счету 32-летнего Попова в ММА — 16 побед и одно поражение. У 31-летнего Моури — 11 побед, одно поражение, одна ничья и один бой был признан несостоявшимся.

В турнире PFL 1 не будут разыграны пояса. Система проведения соревнований предполагает «Гран-при» с регулярным сезоном. Турнир в ночь на 5 апреля стал первым в новом сезоне.

Основная информация о турнире доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Олег Попов
Стив Моури
ММА
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PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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