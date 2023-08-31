Саудовская Аравия инвестировала в PFL 100 миллионов долларов

Компания SRJ Sports Investments, созданная Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, приобрела миноритарный пакет акций промоушена смешанных единоборств Professional Fighters League.

В рамках соглашения SRJ также выступит инвестором новой региональной лиги PFL MENA, которая начнет свою работу в 2024 году и будет поддерживать экспансию PFL в Саудовской Аравии и на Ближнем Востоке. Предстоящие турниры PFL Super Fight будут проводиться в Саудовской Аравии.

По словам источников ESPN, сумма сделки между SRJ и PFL составляет более 100 млн долларов. Один из источников сообщил ESPN, что в будущем сумма сделки «может значительно превысить эту цифру».

Первый супербой состоится в первом квартале 2024 года, говорится в сообщении PFL. В нем отмечается, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганноу (17-3) и Джейк Пол (0-0) проведут бои за PFL на платной основе в следующем году.

Это первый официальный опыт Саудовской Аравии в области смешанных единоборств, хотя в течение последних нескольких лет она активно занималась боевыми видами спорта, проводя и финансируя крупные соревнования по боксу и WWE. Страна активно инвестирует в футбол, гольф, гонки «Формулы-1», велоспорт и другие виды спорта.