Бокс/ММА
PFL
Новости
Календарь Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
PFL

Сегодня, 11:30

Нганну рассказал, когда состоится его дебют в PFL

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) сообщил, что его следующий бой в MMA состоится в феврале или марте 2024 года.

«Я возвращаюсь не в UFC, а в PFL. PFL — это та лига, в которой я сейчас выступаю. Увидимся в PFL в феврале или марте 2024-го», — сказал Нганну TMZ Sports.

Нганну и PFL объявили о сотрудничестве 16 мая. Камерунец будет выступать в новом дивизионе Super Fight, который был создан для привлечения бойцов к подписанию контрактов на более выгодных условиях.

Франсис Нганну
UFC
0
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Юлия Ефимова: где и как сейчас живет российская пловчиха
«Достало проигрывать всяким инвалидам». Бублик поразил публику ужасными заявлениями на корте
Члены экипажа танка «Алеша» вернулись домой в Приморье
Герой экипажа танка «Алеша» поделился эмоциями от возвращения домой
В Калужской области предотвратили готовившийся сторонником «Азова» теракт
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гольцов отказался раскручивать поединок с Нганну в PFL
Новости
RSS RSS
Все новости