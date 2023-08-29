Нганну рассказал, когда состоится его дебют в PFL

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) сообщил, что его следующий бой в MMA состоится в феврале или марте 2024 года.

«Я возвращаюсь не в UFC, а в PFL. PFL — это та лига, в которой я сейчас выступаю. Увидимся в PFL в феврале или марте 2024-го», — сказал Нганну TMZ Sports.

Нганну и PFL объявили о сотрудничестве 16 мая. Камерунец будет выступать в новом дивизионе Super Fight, который был создан для привлечения бойцов к подписанию контрактов на более выгодных условиях.