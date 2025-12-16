Федор Емельяненко рассказал, как зрители во Франции болели за Немкова

Секундант Вадима Немкова Федор Емельяненко рассказал, что французские зрители болели за российского бойца во время турнира PFL Europe 4 в Лионе.

«Было здорово, — цитирует Емельяненко ТАСС. — Ни в одной стране мира так не реагировали. Может быть, в Японии, когда уже Pride было 5-7 лет. Такое было ощущение, что футбольные фанаты пришли на стадион поболеть. Они очень болели за Вадима, больше, чем за Феррейру».

14 декабря Немков победил бразильца Ренана Феррейру. Чемпионский бой в тяжелом весе завершился досрочно — 33-летний россиянин выиграл удушающим приемом (треугольник руками) в первом раунде.

Эта победа стала для Немкова 20-й в карьере при двух поражениях, еще один поединок был признан несостоявшимся. 36-летний Феррейра проиграл пятый бой при 13 победах и трех ничьих.

В предыдущем бою на турнире PFL: Road to Dubai 25 января 2025 года Немков победил американца Тимоти Джонсона удушением сзади.