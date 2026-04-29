Гаджи Рабаданов — Александр Чизов: дата и время начала боя PFL

Российский боец Гаджи Рабаданов проведет поединок в легком весе против латвийца Александра Чизова на турнире PFL Sioux Falls в воскресенье, 3 мая. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Сэнфорд Пентагон» в Су-Фолсе (США). Начало боя Рабаданов — Чизов — ориентировочно в 6.30 по московскому времени.

ММА PFL: Рабаданов — Чижов

Где смотреть трансляции

В России в прямом эфире трансляцию турнира PFL покажут на онлайн-платформе Okko по платной подписке. Начало эфира — в 2.00 мск. Отслеживать результаты боя Рабаданов — Чизов и других поединков вечера PFL можно в матч-центре ММА сайта «СЭ».

Статистика

32-летний Рабаданов имеет рекорд — 26 побед, пять поражений и одна ничья. В последнем бою на турнире PFL 9 Гаджи проиграл британцу Альфи Дэвису единогласным решением судей в финале сезона PFL.

У 28-летнего Чижова в ММА — 13 побед и три поражения. В последнем бою на турнире PFL Lyon Александр победил нокаутом британца Коннора Хьюза.