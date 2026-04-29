Магомед Магомедов — Леандро Иго: дата и время начала боя PFL

Российский боец Магомед Магомедов проведет бой в легком весе против бразильца Леандро Иго на турнире PFL Sioux Falls в воскресенье, 3 мая. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Сэнфорд Пентагон» в Су-Фолсе (США). Начало боя Магомедов — Иго — в 5.00 по московскому времени.

ММА PFL: Магомедов — Хиго

Где смотреть трансляцию

В России в прямом эфире трансляцию турнира PFL покажут на онлайн-платформе Okko по платной подписке. Начало эфира — в 2.00 мск. Отслеживать результаты боя Магомедов — Иго и других поединков вечера PFL можно в матч-центре ММА сайта «СЭ».

Статистика

34-летний Магомедов имеет рекорд — 21 победа и пять поражений. В предыдущем бою на турнире PFL Champions Series 3 Магомед проиграл американцу Сержио Петтису нокаутом во втором раунде.

У 37-летнего Иго в ММА — 23 победы и семь поражений. В предыдущем бою на турнире PFL 2 бразилец проиграл раздельным решением судей своему соотечественнику Марсили Алвесу.