Попов нокаутировал Моури на PFL 1

На турнире PFL 1, который проходит в Сан-Антонио, состоялись бои предварительного карда.

Россиянин Олег Попов одержал победу над американцем Стивом Моури. Бой завершился во втором раунде техническим нокаутом.

Другой российский боец Сергей Билостенный единогласным решением судей выиграл у Благоя Иванова из Болгарии — 29-28, 29-28, 29-28.

PFL 1. Предварительный кард

Сергей Билостенный (Россия) победил Благоя Иванова (Болгария) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28)

Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28) Таила Сантос (Бразилия) победил Илара Джоанне (Бразилия) — Сабмишн, 1-й раунд

Дэниел Джеймс (США) победил Марсело Голма (Бразилия) — ТКО, 2-й раунд

Олег Попов (Россия) победил Стива Моури (США) — ТКО, 2-й раунд

ТКО, 2-й раунд Кэна Ватанабе (Япония) победила Шэнну Янг (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27)

(30-27, 30-27, 30-27) Джена Бишоп (США) победила Челси Хэкетт (Австралия) — Сабмишн, 1-й раунд

Димитр Иви (США) победил Лукаса Бреннана (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28)

Брюс Мередит (США) победил Тая Калисту (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27)

Официальная трансляция всех поединков PFL 1 в России пройдет в онлайн-кинотеатре Okko. На сайте «СЭ» доступна текстовая онлайн-трансляция.

Основная информация о турнире доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».