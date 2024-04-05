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Сегодня, 05:03

Попов нокаутировал Моури на PFL 1

Евгений Козинов
Корреспондент
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На турнире PFL 1, который проходит в Сан-Антонио, состоялись бои предварительного карда.

Россиянин Олег Попов одержал победу над американцем Стивом Моури. Бой завершился во втором раунде техническим нокаутом.

Другой российский боец Сергей Билостенный единогласным решением судей выиграл у Благоя Иванова из Болгарии — 29-28, 29-28, 29-28.

PFL 1. Предварительный кард

  • Сергей Билостенный (Россия) победил Благоя Иванова (Болгария) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28)
  • Таила Сантос (Бразилия) победил Илара Джоанне (Бразилия) — Сабмишн, 1-й раунд
  • Дэниел Джеймс (США) победил Марсело Голма (Бразилия) — ТКО, 2-й раунд
  • Олег Попов (Россия) победил Стива Моури (США) — ТКО, 2-й раунд
  • Кэна Ватанабе (Япония) победила Шэнну Янг (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27)
  • Джена Бишоп (США) победила Челси Хэкетт (Австралия) — Сабмишн, 1-й раунд
  • Димитр Иви (США) победил Лукаса Бреннана (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28)
  • Брюс Мередит (США) победил Тая Калисту (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27)

Официальная трансляция всех поединков PFL 1 в России пройдет в онлайн-кинотеатре Okko. На сайте «СЭ» доступна текстовая онлайн-трансляция.

Основная информация о турнире доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Валентин Молдавский и&nbsp;Анте Делия. Молдавский vs Делия, Гольцов vs Васселл: онлайн-трансляция турнира PFL

Олег Попов
Сергей Билостенный
ММА
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