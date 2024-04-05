Гольцов техническим нокаутом победил Васселла на PFL 1

Российский боец Денис Гольцов одержал победу на турнире PFL 1, проходящем в Сан-Антонио. Техническим нокаутом в третьем раунде он победил англичанина Линтона Васселла.

Теперь у 33-летнего Гольцова в ММА — 33 победы и 8 поражений. У 40-летнего Васселла — 23 победы и 9 поражений (также один поединок был признан несостоявшимся)

В главном бою вечера ММА в Техасе турнира PFL 1 сойдутся ученик Федора Емельяненко Валентин Молдавский и хорват Анте Делия.

Официальная трансляция всех поединков PFL 1 в России доступна в онлайн-кинотеатре Okko. На сайте «СЭ» идет текстовая онлайн-трансляция.

Основная информация о турнире доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».