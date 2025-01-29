Пол Хьюз заявил, что может прилететь в Дагестан летом

Ирландский боец Пол Хьюз допустил, что летом прилетит в Дагестан.

Ранее бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пригласил 27-летнего ирландца посетить Дагестан.

«Возможно, я мог бы прилететь летом. Говорят, летом в этом регионе красиво. Но если нет, то тогда прилечу после реванша. Надеюсь, PFL нам его организует», — приводит слова Хьюза ТАСС.

В субботу, 25 января Хьюз единогласным решением судей проиграл Усману Нурмагомедову в титульном поединке турнира PFL в легком весе.