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Сегодня, 17:36

Махачев — о поединке Нурмагомедова с Хьюзом: «Усман получил серьезный опыт»

Сергей Ярошенко
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Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев назвал качества, которые помогли Усману Нурмагомедову одержать победу над ирландцем Полом Хьюзом.

«Опыт — самая важная вещь. На этом уровне все обладают универсальными навыками, умеют драться в стойке, бороться, проводить приемы. Претенденты на титул все это делают классно. Но опыт и бойцовский IQ — это самое важное. Сегодня Усман получил серьезный опыт, и он ему еще поможет», — сказал Махачев в интервью Anatomy of PFL Dubai.

Усман Нурмагомедов победил решением судей (47-47, 48-46, 48-46) и защитил титул чемпиона PFL в легком весе.

26-летний россиянин одержал 19-ю победу в 20 поединках (один бой признан несостоявшимся). 27-летний ирландец потерпел второе поражение при 13 победах.

Ислам Махачев
Пол Хьюз
Усман Нурмагомедов
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