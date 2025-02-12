Корешков: «Джексон, Умалатов и Берхамов — самые сильные бойцы в моем Гран-при PFL»

Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков оценил своих соперников по Гран-при PFL в полусреднем весе.

«Если просто назвать самых сильных бойцов в моем Гран-при, естественно, я назову Джейсона Джексона, Магомеда Умалатова и Мухамеда Берхамова. Логана Сторли нельзя списывать. Это основные конкуренты. Других ребят я особо не знаю», — цитирует Корешкова MMA.Metaratings.ru.

В 2024 году 34-летний боец (27-4) не сумел пробиться в полуфинал сезона PFL из-за поражения от Магомеда Умалатова.

Итоговый гонорар за победу в Гран-при PFL составляет 500 тысяч долларов.