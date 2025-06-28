Россиянин Валентин Молдавский и молдаванин Александр Романов встретятся в полуфинале Гран-при в тяжелом весе на турнире PFL World Tournament 7 в ночь на 28 июня. Поединок Молдавский — Романов ожидается около 4.45 по московскому времени.

В прямом эфире в России турниры PFL можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Результаты этого боя и других можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».

ММА PFL: Молдавский — Романов

На счету 33-летнего Молдавского в ММА — 14 побед, четыре поражения и один несостоявшийся поединок. 34-летний Романов в профессиональной карьере одержал 19 побед и потерпел три поражения.