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PFL World Tournament 6: трансляция боев турнира начнется в 0.30 мск

PFL World Tournament 6 пройдет в Уичито (США) в ночь на 21 июня
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир PFL World Tournament 6 состоится в ночь на субботу, 21 июня. Бои будут проходить на «Интраст Банк Арене» в Уичито (США), начало — в 0.30 по московскому времени.

В прямом эфире поединки будет показывать онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый ресурс. Результаты боев PFL World Tournament 6 можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».

Турнир возглавит поединок Гаджи Рабаданова (Россия) и Кевина Ли (США), которые сразятся в полуфинале Гран-при в легком весе. Также в соревновании примет участие россиянин Магомед Магомедов, который сразится с Сарваржоном Хамидовым из Таджикистана в легчайшей весовой категории.

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