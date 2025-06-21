Магомед Магомедов — Сарварджон Хамидов: онлайн-трансляция боя PFL World Tournament 6

Россиянин Магомед Магомедов и Сарварджон Хамидов из Таджикистана, выступающие в легчайшем весе, встретятся на турнире PFL World Tournament 6 в ночь на субботу, 21 июня. Бой пройдет на «Интраст Банк Арене» в Уичито (США) и начнется около 3.00 по московскому времени.

В прямом эфире все поединки PFL World Tournament 6 будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый ресурс. Результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».

Магомедов одержал 20 побед и потерпел четыре поражения в профессиональных ММА. Хамидов провел 16 поединков на профессиональном уровне и выиграл каждый из них.