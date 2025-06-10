PFL World Tournament 5: дата проведения и кард боев турнира

Турнир PFL World Tournament 5 состоится в Нэшвилле (США) в ночь с четверга на пятницу, с 12 на 13 июня. Событие начнется в 03.00 по московскому времени.

В турнире примут участие трое россиян — Мовлид Хайбулаев, Магомед Умалатов и Мухамед и Берхамов. Бойцы проведут поединки полуфиналов Гран-при в своих весовых категориях.

Полный кард PFL World Tournament 5:

Джейсон Джексон (19-5) — Тэд Джин (9-0)

Хесус Пинедо (24-6-1) — Габриэль Брага (16-2)

Логан Сторли (17-3) — Масаюки Кикуири (11-2-1)

Мовлид Хайбулаев (22-0-1-1) — Тай Кюн Ким (11-1)

Джереми Кеннеди (19-6-0-1) — Адам Борич (19-3)

Магомед Умалатов (17-1) — Энтони Айви (15-7)

Джозеф Лучиано (10-3) — Сарек Шелдс (6-2)

Мухамед Берхамов (17-3-0-1) — Кендли Сент-Луис (10-4)

Алексей Перганде (5-0) — Майк Бардсли (5-1)

Джейсон Даннер (2-0) — Натан Гилмор (4-5)

Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев PFL можно в разделе лиги и матч-центре ММА на сайте «СЭ».