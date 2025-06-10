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PFL World Tournament 5: дата проведения и кард боев турнира

Турнир PFL World Tournament 5 состоится в Нэшвилле
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир PFL World Tournament 5 состоится в Нэшвилле (США) в ночь с четверга на пятницу, с 12 на 13 июня. Событие начнется в 03.00 по московскому времени.

В турнире примут участие трое россиян — Мовлид Хайбулаев, Магомед Умалатов и Мухамед и Берхамов. Бойцы проведут поединки полуфиналов Гран-при в своих весовых категориях.

Полный кард PFL World Tournament 5:

  • Джейсон Джексон (19-5) — Тэд Джин (9-0)
  • Хесус Пинедо (24-6-1) — Габриэль Брага (16-2)
  • Логан Сторли (17-3) — Масаюки Кикуири (11-2-1)
  • Мовлид Хайбулаев (22-0-1-1) — Тай Кюн Ким (11-1)
  • Джереми Кеннеди (19-6-0-1) — Адам Борич (19-3)
  • Магомед Умалатов (17-1) — Энтони Айви (15-7)
  • Джозеф Лучиано (10-3) — Сарек Шелдс (6-2)
  • Мухамед Берхамов (17-3-0-1) — Кендли Сент-Луис (10-4)
  • Алексей Перганде (5-0) — Майк Бардсли (5-1)
  • Джейсон Даннер (2-0) — Натан Гилмор (4-5)

Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев PFL можно в разделе лиги и матч-центре ММА на сайте «СЭ».

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