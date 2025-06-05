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Шаблий отреагировал на дисквалификацию на 6 месяцев за допинг

Сергей Разин
корреспондент

Российский боец PFL Александр Шаблий прокомментировал свою дисквалификацию за нарушение антидопинговой политики USADA.

«После боя с Усманом Нурмагомедовым врач прописал капельницы. В них обнаружили микродозы запрещенных веществ. Мы предоставили полную информацию. Было проведено расследование, по итогам которого я получил минимальную дисквалификацию. Как и планировал, я смогу выступить в октябре», — приводит слова Шаблия MMA.Metaratings.

4 июня стало известно, что Шаблий дисквалифицирован на шесть месяцев из-за допинга. Расследование USADA выявило, что использование спортсменом запрещенного вещества не было преднамеренным. Шестимесячный срок дисквалификации россиянина начался 19 марта 2025 года.

Последний бой Шаблий провел 8 сентября 2024-го на Bellator Champions Series 4. Он проиграл Усману Нурмагомедову единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46).

Источник: Metaratings
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Александр Шаблий
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