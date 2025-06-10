Мовлид Хайбулаев — Тай Кюн Ким: дата и где смотреть трансляцию боя PFL World Tournament 5
Мовлид Хайбулаев и Тай Кюн Ким встретятся на PFL World Tournament 5
Россиянин Мовлид Хайбулаев и южнокореец Тай Кюн Ким встретятся в полуфинале Гран-при PFL в полулегком весе в рамках турнира PFL World Tournament 5 в пятницу, 13 июня. Начало главного карда турнира в Нэшвилле (США) — в 6.00 по московскому времени.
Все поединки PFL World Tournament 5 покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на стриминговый сервис. Результаты боев турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».
В профессиональном рекорде Хайбулаева — 22 победы, одна ничья и один несостоявшийся поединок.
Тай Кюн Ким провел 12 поединков в профессиональных ММА, одержав 11 побед и потерпев одно поражение.
Новости