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Сегодня, 21:45

PFL 8 (2024): дата проведения боев и главный кард турнира

Турнир по смешанным единоборствам PFL 8 пройдет 17 августа
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Турнир PFL 8 (2024) пройдет в ночь с 16 на 17 августа. Событие состоится на арене Hard Rock Live в Голливуде (Лос-Анджелес, Калифорния, США). Бои главного карда начнутся около 1:00 по московскому времени.

Зрители увидят в нем следующие поединки:

  • Полутяжелый вес. Импа Касанганай (США) — Джош Силвейра (США)
  • Полутяжелый вес. Роб Уилкинсон (Австралия) — Довлетджан Ягшимурадов (Туркменистан)
  • Легкий вес. Бьяджо Али Уолш (США) — Брайан Стэплтон (США)
  • Легкий вес. Гаджи Рабаданов (Россия) — Майкл Дуфорт (Канада)
  • Легкий вес. Брент Примус (США) — Клэй Коллард (США)

Турниры PFL в России показывает онлайн-кинотеатр Okko.

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