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Сегодня, 22:30

Гаджи Рабаданов — Майкл Дуфорт: дата боя и где смотреть поединок PFL 8 (2024)

Поединок Рабаданов — Дуфорт пройдет на PFL 8 (2024)
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Россиянин Гаджи Рабаданов и канадец Майкл Дуфорт встретятся в полуфинале Гран-при на турнире PFL 8 в ночь с 16 на 17 августа. Поединок пройдет на арене Hard Rock Live в Голливуде, США.

Поединок начнется около 1:00 по московскому времени. Трансляцию турнира покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Рабаданову 31 год, на его счету 22 победы и 4 поражения в профессиональных единоборствах. В предыдущем поединке, который проходил 21 июня, он победил Элвина Эспинозу.

Дуфорту 30 лет, он одержал 13 побед и потерпел 5 поражений на профессиональном уровне. 21 июня, он уступил Адаму Пиколотти.

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