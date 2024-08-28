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Сегодня, 17:46

Одилов: «Деньги с победы в финале Гран-при АСА отдам отцу»

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Финалист Гран-при АСА в полутяжелом весе Фаридун Одилов рассказал о том, как потратит 15 миллионов рублей, которые лига АСА заплатит победителю турнира.

«Привезу деньги и отдам отцу. Он будет решать, что делать с ними. Я всегда советуюсь с ним. Отец лучше всего распоряжается деньгами», — сказал Одилов.

На АСА 182 Одилов проведет поединок против россиянина Адлана Ибрагимова за звание победителя Гран-при АСА в полутяжелом весе.

Источник: Metaratings.ru
Адлан Ибрагимов
Фаридун Одилов
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