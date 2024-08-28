Одилов: «Деньги с победы в финале Гран-при АСА отдам отцу»

Финалист Гран-при АСА в полутяжелом весе Фаридун Одилов рассказал о том, как потратит 15 миллионов рублей, которые лига АСА заплатит победителю турнира.

«Привезу деньги и отдам отцу. Он будет решать, что делать с ними. Я всегда советуюсь с ним. Отец лучше всего распоряжается деньгами», — сказал Одилов.

На АСА 182 Одилов проведет поединок против россиянина Адлана Ибрагимова за звание победителя Гран-при АСА в полутяжелом весе.