Рамазанов проведет поединок против Мусаева на турнире PFL 6 29 июня

Российский боец Мурад Рамазанов проведет поединок в полусреднем дивизионе против соотечественника Шамиля Мусаева на турнире PFL 6 в ночь с 28 на 29 июня. Бой Рамазанов — Мусаев ожидается в 04.00 по московскому времени. Вечер смешанных единоборств состоится на арене «Сэнфорд Пентагон» в Су-Фолсе, штат Южная Дакота (США).

В прямом эфире турнир PFL 6 покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

28-летний Рамазанов в профессиональной карьере имеет 13 побед, еще один поединок признан несостоявшимся. В активе 30-летнего Мусаева — 16 побед и одна ничья.

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