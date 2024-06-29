Российский боец Тимур Хизриев проведет поединок в полусреднем весе против Энрике Барзолы из Перу на турнире PFL 6 в ночь с 28 на 29 июня. Вечер ММА пройдет на арене «Сэнфорд Пентагон» в Су-Фолсе, штат Южная Дакота (США). Бой Хизриев — Барзола ожидается в 03.30 по московскому времени.

В прямом эфире следить за ходом поединка можно на онлайн-сервисе «Okko» по платной подписке.

28-летний россиянин — непобежденный боец. В ММА Хизриев имеет 14 победы в 14 поединках. На счету у 35-летнего представителя Перу в смешанных единоборствах — 22 победы, восемь поражений и две ничьи.

PFL: календарь в актуальном виде, рейтинг бойцов, новости и статьи в актуальном виде на сайте «СЭ»