Мухамед Берхамов — Тэд Джин: дата боя PFL, время начала турнира, где смотреть трансляцию
Мухамед Берхамов и Тэд Джин подерутся в четвертьфинале Гран-при PFL
Россиянин Мухамед Берхамов и американец Тэд Джин встретятся в четвертьфинале Гран-при PFL в полусреднем весе в ночь на пятницу, 4 апреля. Турнир PFL World Tournament 2025 1 будет проходить в «Студии Юниверсал» в Орландо (США) и начнется в 2.00 по московскому времени.
34-летний Берхамов одержал 16 побед и потерпел 2 поражения в профессиональных ММА, еще 1 бой признан несостоявшимся.
26-летний Джин в профессиональном рекорде имеет 9 побед и 1 поражение.
PFL World Tournament 2025 1, основная информация: дата, кард боев, поединки российских бойцов, где смотреть трансляцию
В прямом эфире бой Берхамов vs Джин и весь турнир PFL покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на стриминговый сервис.
Результаты боев турнира можно отслеживать в ленте новостей PFL на сайте «СЭ», а также в нашем матч-центре ММА.
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