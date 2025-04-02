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2 апреля, 01:00

Мухамед Берхамов — Тэд Джин: дата боя PFL, время начала турнира, где смотреть трансляцию

Мухамед Берхамов и Тэд Джин подерутся в четвертьфинале Гран-при PFL
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Россиянин Мухамед Берхамов и американец Тэд Джин встретятся в четвертьфинале Гран-при PFL в полусреднем весе в ночь на пятницу, 4 апреля. Турнир PFL World Tournament 2025 1 будет проходить в «Студии Юниверсал» в Орландо (США) и начнется в 2.00 по московскому времени.

34-летний Берхамов одержал 16 побед и потерпел 2 поражения в профессиональных ММА, еще 1 бой признан несостоявшимся.

26-летний Джин в профессиональном рекорде имеет 9 побед и 1 поражение.

Мовлид Хайбулаев, Магомед Умалатов, Андрей Корешков, Мухамед Берхамов.PFL World Tournament 2025 1, основная информация: дата, кард боев, поединки российских бойцов, где смотреть трансляцию

В прямом эфире бой Берхамов vs Джин и весь турнир PFL покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на стриминговый сервис.

Результаты боев турнира можно отслеживать в ленте новостей PFL на сайте «СЭ», а также в нашем матч-центре ММА.

Мухамед Берхамов
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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