Мовлид Хайбулаев и Джереми Кеннеди подерутся в четвертьфинале Гран-при PFL

Россиянин Мовлид Хайбулаев и канадец Джереми Кеннеди встретятся в четвертьфинале Гран-при PFL в полулегком весе в ночь на пятницу, 4 апреля. Турнир PFL World Tournament 2025 1 пройдет в «Студии Юниверсал» в Орландо (США) и начнется в 2.00 по московскому времени.

Хайбулаеву 34 года, он одержал 21 победу в профессиональных ММА, еще 1 бой признан несостоявшимся.

Кеннеди 32 года, в профессиональном рекорде канадского бойца 21 победа, 5 поражений и 1 признанный несостоявшимся поединок.

В прямом эфире бой Хайбулаев vs Кеннеди и весь турнир PFL покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция доступна по подписке на стриминговый сервис.

Результаты боев турнира можно отслеживать в ленте новостей раздела PFL на сайте «СЭ», а также в нашем матч-центре ММА.