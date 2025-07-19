Денис Гольцов — Кори Андерсон: онлайн-трансляция боя турнира PFL Champions Series 2

Гольцов и Андерсон встретятся на турнире PFL Champions Series 2

Россиянин Денис Гольцов проведет бой с американцем Кори Андерсоном на турнире PFL в Кейптауне (ЮАР) в субботу, 19 июля. Поединок начнется после 21.00 по московскому времени.

Результаты турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ». В прямом эфире поединки покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Гольцов одержал 36 побед и потерпел 8 поражений в профессиональных ММА. Рост бойца составляет 195 см, размах рук — 198 см.

Андерсон на профессиональном уровне оформил 18 побед при 6 поражениях. Его рост составляет 190 см, размах рук — 201 см.

Предыдущий бой Гольцов провел в ноябре 2024 года и победил «треугольником» соотечественника Олега Попова. Андерсон в последний раз выступал в марте 2024-го и выиграл поединок с Карлом Мурой единогласным решением судей.