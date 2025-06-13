Магомед Умалатов — Энтони Айви: онлайн-трансляция боя PFL World Tournament 5

Магомед Умалатов и Энтони Айви проведут бой на PFL World Tournament 5

Россиянин Магомед Умалатов и американец Энтони Айви проведут бой в полусреднем весе на турнире PFL World Tournament 5 в ночь на пятницу, 13 июня. Турнир состоится на арене Муниципальной аудитории в Нэшвилле (США) и начнется в 3.30 по московскому времени.

Умалатов в профессиональном рекорде имеет 18 побед и одно поражение. В ноябре 2024 года Магомед уступил Шамилю Мусаеву техническим нокаутом в финале предыдущего сезона.

Айви в профессиональных ММА одержал 15 побед и потерпел семь поражений. В августе 2024 года Энтони победил Джалила Уиллиса удушающим приемом.

Все поединки PFL World Tournament 5 показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция доступна по подписке на стриминговый сервис.

Результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».