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Мухамед Берхамов — Кендли Сент-Луис: онлайн-трансляция боя PFL World Tournament 5

Берхамов и Сент-Луис проведут поединок на PFL World Tournament 5
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Россиянин Мухамед Берхамов и американец Кендли Сент-Луис проведут бой в полусреднем весе на турнире PFL World Tournament 5 в ночь на пятницу, 13 июня. Турнир состоится на арене Муниципальной аудитории в Нэшвилле (США) и начнется в 3.30 по московскому времени.

Берхамов в профессиональных ММА одержал 17 побед и потерпел три поражения, еще один бой признан несостоявшимся. В апреле Мухамед уступил Тэду Джину техническим нокаутом.

Сент-Луис имеет в своем рекорде 10 побед и четыре поражения. Предыдущий поединок Кендли провел в сентябре 2024 года и победил Коллина Люббертса раздельным решением судей.

Джейсон Джексон, Мовлид Хайбулаев, Магомед Умалатов, Мухамед Берхамов.PFL World Tournament 5: дата и кард боев, кто из россиян выступает, где смотреть

Все поединки PFL World Tournament 5 покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция доступна по подписке на стриминговый сервис.

Результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».

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Кендли Сент-Луис
Мухамед Берхамов
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