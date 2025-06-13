Мухамед Берхамов — Кендли Сент-Луис: онлайн-трансляция боя PFL World Tournament 5

Берхамов и Сент-Луис проведут поединок на PFL World Tournament 5

Россиянин Мухамед Берхамов и американец Кендли Сент-Луис проведут бой в полусреднем весе на турнире PFL World Tournament 5 в ночь на пятницу, 13 июня. Турнир состоится на арене Муниципальной аудитории в Нэшвилле (США) и начнется в 3.30 по московскому времени.

Берхамов в профессиональных ММА одержал 17 побед и потерпел три поражения, еще один бой признан несостоявшимся. В апреле Мухамед уступил Тэду Джину техническим нокаутом.

Сент-Луис имеет в своем рекорде 10 побед и четыре поражения. Предыдущий поединок Кендли провел в сентябре 2024 года и победил Коллина Люббертса раздельным решением судей.

Все поединки PFL World Tournament 5 покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция доступна по подписке на стриминговый сервис.

Результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».